Бойовики за добу 44 рази обстріляли позиції сил АТО, - штаб

Загалом протягом минулої доби відбулося 44 обстріли позицій ЗСУ, бойовики вели вогонь зі 122-мм артилерії, мінометів, гранатометів та стрілецької зброї.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Так, на Маріупольському напрямку зі 122-міліметрової артилерії російсько-окупаційні війська вели вогонь у напрямку позицій ЗСУ в районі Водяного. Поблизу Широкиного використовували 120 та 82 міліметрові міномети. Біля Мар’їнки вогонь вів снайпер. З гранатометів та стрілецької зброї стріляли по Водяному, Широкиному, Павлополю, Гнутовому, Чермалику, Красногорівці та Старогнатівці.

На Донецькому напрямку з 82 міліметрових мінометів бойовики обстрілювали позиції сил АТО в районі Луганського. З гранатометів та стрілецької зброї – біля Авдіївки, Майорська, Південного, Зайцевого, Луганського та Крутої Балки.

На Луганському напрямку з гранатометів вели вогонь поблизу Новозванівки, Станиці Луганської і Кондрашівки Нової.