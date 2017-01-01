Децентралізація дає можливість підірвати основи корупції, - Гройсман

Місцева влада повинна навчитися якісно управляти публічними фінансами та формувати бюджети, орієнтуючись на інтереси громадян.

Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман в інтерв'ю телеканалу Eспресо.TV.

"Наше завдання, щоб на місцевому рівні усі навчилися якісно управляти публічними фінансами. Найголовніше, щоб процес бюджетотворення на місцях - був інклюзивним і орієнтувався на інтереси громадян", - зауважив Володимир Гройсман.

Він зауважив, що у багатьох громад уже формуються бюджети громадських ініціатив, де громадськість включається у процес, куди витрачати кошти, навіщо і здійснює контроль за їх використанням.

У цьому контексті Володимир Гройсман зазначив, що децентралізація дає можливість підірвати основи корупції. "Коли система дуже централізована, нею легко керувати щодо тіньових речей. А децентралізація навпаки все роздає на місця і там дуже важко централізовано будувати якісь корупційні схеми", - зазначив він.

Прем'єр-міністр заперечив поширювані чутки щодо знищення системи місцевого самоврядування. Бюджетом на 2017 рік у рамках продовження децентралізації передбачено і збільшення відповідальності місцевої влади, і збільшення надходжень до місцевих бюджетів.

З року в рік місцеві бюджети в Україні збільшуються на +50%. Наступного року передбачається зростання доходів до місцевих бюджетів на +25%, зазначив Володимир Гройсман.

"Нова дорога у вашому селі, селищі, місті, новий тротуар, новий дитячий садочок, новий тролейбус, новий шкільний автобус, новий клуб, енергоефективність: нова котельня, освітлення, нове громадське середовище - це і є результат реформи з децентралізації влади", - підкреслив глава Уряду.

Він зауважив, що результат від децентралізації влади на місцях - різний, оскільки залежить від якості місцевої влади.

Прем'єр-міністр зауважив, що був ініціатором реформи з децентралізації влади та реформи місцевого самоврядування, прийшовши працювати до центральної влади.

"Все робив для того і буду, щоб місцева влада, яку ми обираємо на місцях, мала гроші, компетенції, повноваження і була підконтрольна, у першу чергу, тим, хто її обирає", - запевнив Володимир Гройсман.