Головування в ОБСЄ перейшло до Австрії

В Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) з неділі, 1 січня, головує Австрія, яка перебрала ці повноваження в Німеччини.

Про це повідомляє DW.

За даними міністерства закордонних справ Австрії, Відень ставить перед собою три амбітні мети: деескалацію наявних конфліктів, відновлення міждержавної довіри та боротьбу з радикалізацією, яка становить загрозу багатьом державам.

Раніше глава МЗС країни Себастіан Курц заявляв, що під час свого головування в ОБСЄ Австрія докладатиме зусилля задля пом'якшення санкцій Євросоюзу проти Росії.

"Ми повинні відновити довіру в Європі і в питанні санкцій перейти від системи покарань до системи заохочень", - зазначав Курц.

За його словами, у відносинах з Росією треба відійти від мислення в категоріях "холодної війни". "За кожну позитивну зміну на місцях ми мали б покроково пом'якшувати санкції", - пояснив він.

Крім того, Курц планує наступного тижня відвідати райони поблизу Маріуполя, щоб на місці ознайомитися з ситуацією в зоні конфлікту на Сході України.

До ОБСЄ зі штаб-квартирою у Відні входять 57 країн, у тому числі Україна.