Гутерріш вступив на посаду генсека ООН

Колишній прем'єр-міністр Португалії Антоніу Гутерріш 1 січня 2017 року офіційно приступив до роботи як генеральний секретар ООН.

Рада безпеки ООН у жовтні 2016 року одноголосно підтримала кандидатуру колишнього прем'єра Португалії на пост генсека ООН.

Антоніу Гутерріш був обраний на цю посаду на п'ять років - йому доведеться очолювати ООН до 31 грудня 2021 року. Його попередник на посту генсека ООН південнокорейський дипломат Пан Гі Мун обіймав цю посаду десять років.

Цікаві факти про нового генсека ООН:

1. 67-річний Гутерріш був прем'єр-міністром Португалії з 1995 по 2002 рік. З 2005 по 2015 рік обіймав посаду Верховного комісара ООН у справах біженців. З квітня 2016 року був державним радником Португалії.

2. Новий генсек ООН виступає за справедливий розподіл біженців в усьому світі, а не тільки в Європі. На його переконання, такі країни, як Ліван, Туреччина і Йорданія мають бути звільнені від величезного тиску кризи біженців. У цьому можуть допомогти країни Північної і Латинської Америки, Австралія.

3. Гутерріш заявляє про необхідність "змінити менталітет" ООН для того, щоб організація докладала значно більше зусиль для запобігання криз та конфліктів.

4. Антоніу Гутерріш вільно володіє португальською (рідна мова), іспанською, французькою та англійською мовами.

5. У нового генсека ООН двоє дітей від першого шлюбу. Перша дружина – дитячий психіатр – померла від раку в 1998 році. Гутерріш одружився вдруге в 2001 році.