Із львівської Ратуші вночі лунав джаз

Сьогодні, 1 січня, на балконі кабінету міського голови Львова в Ратуші пройшов джазовий концерт від Lviv Jazz Orchestra. Послухати новорічного джазу зібралось дуже багато людей, вони повністю заповнили одну із сторін площі Ринок. Для багатьох джазові мелодії стали приємним доповненням першого дня нового року.

"Розпочинати рік із джазу – для нас вже стало традицією. Цей захід, присвячений Різдву, ми проводимо у місті, а саме на балконі кабінету міського голови, вдруге", – розповіла керівник відділу промоції міста Марта Іванишин.

Джазовий колектив "Medicus" виконував твори в стилях діксіленд, свінг, джаз-року. В репертуарі гурту були українські колядки, а також зарубіжні та світові хіти. Тривав концерт одну годину, проте спраглі до якісної музики слухачі ще довго не хотіли відпускати музикантів.

Павло ПАЛАМАРЧУК, Львів