Мальта розпочала головування в Європейському Союзі

1 січня розпочалося піврічне головування Мальти у Раді Євросоюзу.

Мальта відкрила офіційний сайт, присвячений головуванню.

Відеопривітання, присвячене початку діяльності Мальти вже оприлюднила Рада ЄС.

Welcome to @EU2017MT who takes over the rotating presidency today at @eucocouncil. Find out more about it: https://t.co/ivHQgGR2O1 #EU2017MT pic.twitter.com/UDSNNULe8i — EU Council (@EUCouncil) January 1, 2017

Головуюча країна відповідальна за формування порядку денного більшості органів Ради ЄС, в тому числі – порядку денного Кореперу та Ради з питань юстиції та внутрішніх справ. Як відомо, саме ці органи відповідальні за схвалення безвізового режиму для України.

Першою офіційною заявою головування стали співчуття рядним та друзям загиблих у стамбульському теракті.

Як повідомлялося раніше, на ранок в Стамбулі упізнали 21 із 39 загиблих від теракту, майже всі – іноземці.