Мальта розпочала головування в Європейському Союзі

1 січня розпочалося піврічне головування Мальти у Раді Євросоюзу.

Мальта відкрила офіційний сайт, присвячений головуванню.

Відеопривітання, присвячене початку діяльності Мальти вже оприлюднила Рада ЄС.

Welcome to @EU2017MT who takes over the rotating presidency today at @eucocouncil. Find out more about it: https://t.co/ivHQgGR2O1 #EU2017MT pic.twitter.com/UDSNNULe8i

— EU Council (@EUCouncil) January 1, 2017