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Мальта розпочала головування в Європейському Союзі

1 січня, 2017 - 10:28
Фото Korrespondent.net

1 січня розпочалося піврічне головування Мальти у Раді Євросоюзу.

Мальта відкрила офіційний сайт, присвячений головуванню.

Відеопривітання, присвячене початку діяльності Мальти вже оприлюднила Рада ЄС.

Головуюча країна відповідальна за формування порядку денного більшості органів Ради ЄС, в тому числі – порядку денного Кореперу та Ради з питань юстиції та внутрішніх справ. Як відомо, саме ці органи відповідальні за схвалення безвізового режиму для України.

Першою офіційною заявою головування стали співчуття рядним та друзям загиблих у стамбульському теракті.

Як повідомлялося раніше, на ранок в Стамбулі упізнали 21 із 39 загиблих від теракту, майже всі – іноземці.

Джерело: Європейська правда
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