Майбутні медики і педагоги отримають перевагу при зарахуванні до ВНЗ за згодою відпрацювати 3 роки в селі

В Україні в неділю, 1 січня 2017 року, набув чинності закон №1662-VIII, який вносить в закон "Про вищу освіту" ряд змін, зокрема щодо працевлаштування випускників вищих навчальних закладів.

Згідно з цим законодавчим актом, відтепер право на першочергове зарахування у медичні і педагогічні виші за державним замовленням (на "бюджет") мають особи, які уклали угоду про відпрацювання не менше трьох років у сільській місцевості або селищах міського типу.

При цьому держава забезпечує таким особам після випуску безкоштовне користування житлом з опаленням і освітленням у межах встановлених норм.

Також законодавчий акт, з одного боку, закріплює свободу випускників вузів у виборі місця роботи (крім випадків, передбачених законом Про вищу освіту), а з іншого - встановлює, що вищі навчальні заклади не зобов'язані працевлаштовувати випускників.

Крім того, новий закон передбачає, що державні органи, до сфери управління яких входять вузи, сприяють працевлаштуванню випускників, розподіляють випускників військових вузів (вищих навчальних закладів зі специфічними умовами навчання) для подальшого проходження служби і надають випускникам інформацію про наявність вакансій для можливого працевлаштування.

Також документ доповнює перелік основних завдань ВНЗ пунктом про сприяння працевлаштуванню випускників.

Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила цей закон 6 жовтня 2016 року, Президент Петро Порошенко підписав документ 15 листопада.