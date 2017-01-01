Молдова скасовує обмеження на українські товари

Республіка Молдова скасовує з 1 січня 2017 року введені раніше обмеження на постачання в країну м'ясомолочної продукції і цементу з України.

Домовленості про це було досягнуто ще в листопаді 2016 року під час засідання молдавсько-української Міжурядової комісії з економічного співробітництва, яке відбулося в Кишиневі, повідомляє Укрінформ.

Віце-прем'єр Молдови, міністр економіки Октавіан Калмик запевнив українську сторону, що «Молдова не подовжуватиме з 1 січня 2017 року режим обмежень на постачання української м'ясомолочної продукції і цементу».

Керівник Мінекономіки наголосив при цьому, що Молдова вживе інших заходів для захисту вітчизняних виробників м'ясної і молочної продукції.

Нагадаємо, обмеження були введені молдавською стороною навесні 2016 року «з метою захисту вітчизняного виробника».