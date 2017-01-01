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Новорічна ніч в Україні пройшла спокійно, - поліція

1 січня, 2017 - 11:39

В Україні відбулося 680 новорічних масових заходів.

Новорічна ніч в Україні пройшла спокійно. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції. 

В Україні відбулося 680 новорічних масових заходів. У святкових заходах взяли участь близько 1,1 мільйона громадян. Найбільш багатолюдні заходи відбулися у Дніпропетровській (700 тисяч осіб), Запорізькій (50 тисяч осіб), Одеській (43 тисячі осіб) та Тернопільській (38 тисяч осіб) областях.

Публічну безпеку і порядок під час їх проведення забезпечували 7 тисяч працівників поліції та 1 тисяча військовослужбовців Національної гвардії України. Порушень публічного порядку не допущено.

Резонансних ДТП та порушень громадського порядку на території держави не зареєстровано. 

 
    
Джерело: День
          
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