Новий генсек ООН закликав боротися за мир

Сьогодні, 1 січня, до виконання обов'язків генерального секретаря ООН приступив Антоніу Гутерреш. Свою нову місію як глава ООН він почав з відеозвернення до народів світу, повідомляє центр новин ООН.

"Сьогодні, в перший день мого перебування на посаді генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй мене мучить одне питання: як допомогти мільйонам людей, які виявилися заручниками конфліктів, які, переживаючи війну, відчувають нестерпні страждання, і кінця їм не видно?" - звернувся Антоніу Гутерреш до світової громадськості.

Він підкреслив, що багато мирних людей живуть під смертоносним градом бомбардувань і обстрілів. Удари наносять навіть по лікарнях і автоколоннах.

"У цих війнах немає переможців - є тільки переможені. Трильйони доларів витрачаються на знищення соціальної та економічної бази, розкручуючи тим самим спіраль недовіри і страху, - і це порочне коло може зберігатися на протязі декількох поколінь. Дестабілізується положення у цілих регіонах, сьогодні ніхто не захищений від загрози глобального тероризму", - сказав новий глава ООН.

Він звернувся до всіх із закликом боротися за мир. "Світ повинен бути нашою метою, нашим дороговказом. Все, що рухає нашою єдиною людською сім'єю, - надії і прагнення до гідного життя, прогресу та благополуччя - залежить від того, чи ми будемо жити в світі. А це залежить від нас", - заявив новий генеральний секретар ООН з Португалії.

Антоніу Гутерреш є дев'ятим генеральним секретарем ООН. Він змінив Пан Гі Муна з Південної Кореї. До Пан Гі Муна цей пост займали: Кофі Аннан з Гани (1997 - 2006), Бутрос Бутрос-Галі (1992-1996), Хав'єр Перес де Куельяр (1982-1991), Курт Вальдхайм (1972-1981), У Тан (1961-1971), Даг Хаммаршельд (1953-1961) і Трюгве Лі (1946-1952).

Раніше, складаючи присягу в залі Генеральної асамблеї ООН, Антоніу Гутерреш розповів про пріоритети на найближчі п'ять років, підкресливши, що має намір "провести глибоку реформу ООН". Говорячи про те, що багато жителів планети втратили довіру не тільки до власних урядів, але і до глобальних інститутів влади, майбутній генеральний секретар пообіцяв зробити усе для відновлення довіри до ООН та її цінностей.