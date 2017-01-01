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Смолоскипну ходу в Києві охоронятимуть 700 поліцейських

1 січня, 2017 - 17:31

За правопорядком під час смолоскипної ходи до дня народження Степана Бандери будуть стежити майже 700 правоохоронців, з яких  250 -  військовослужбовці Національної гвардії України. 

Про це повідомляє відділ комунікації поліції  Києва.

“За правопорядком будуть стежити майже 700 правоохоронців, зяких 250 -  військовослужбовці Національної гвардії України. 1 січня 2017 року з нагоди  108-ї річниці від  дня народження Степана Бандери проходитимуть заходи з  масовою участю громадян. Слідкувати за дотриманням громадського порядку буде достатня кількість правоохоронців структурних підрозділів столичного главку”, - йдеться у повідомленні.

Посилені наряди поліції нестимуть службу у центрі  столиці, зупинках громадського транспорту та у метрополітені.

Правоохоронці закликають учасників масових заходів, мешканців та гостей  столиці не порушувати закон, дотримуватись встановлених правил поведінки.

Нагадаємо, у неділю, 1 січня 2017 року, в Києві відбудеться традиційний щорічний смолоскипний хід, приурочений 108-ій річниці із дня народження Степана Бандери. Захід розпочнеться о 18:00 у парку Тараса Шевченка біля пам'ятника Кобзареві.

Марш пройде центральними вулицями столиці й закінчиться на Майдані Незалежності за маршрутом: вул. Володимирська - бульвар Тараса Шевченка - вулиця Хрещатик - Майдан Незалежності. 

Джерело: Укрінформ
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