Сьогодні набув чинності закон про державний бюджет-2017

У неділю, 1 січня 2017 року, набув чинності закон України про державний бюджет на 2017 рік.

Згідно з 1 статтею, доходи державного бюджету України на 2017 рік передбачаються у сумі 731031151,7 тис. гривень, у тому числі доходи загального фонду державного бюджету України - у сумі 673737887,7 тис. грн. та доходи спеціального фонду державного бюджету України - у сумі 57293264 тис. гривень, згідно з додатком №1 до цього Закону; видатки Державного бюджету України передбачені в сумі 800026255,8 тис. гривень.

Граничний обсяг дефіциту державного бюджету України у сумі 77547000 тис. гривень, у тому числі граничний обсяг дефіциту загального фонду державного бюджету України - у сумі 62338145,1 тис. гривень.