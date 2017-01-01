Стартувала друга хвиля е-декларування

Сьогодні, 1 січня, почалася друга хвиля е-декларування. Завершиться вона 1 квітня 2017 року. Такі терміни передбачено законом "Про запобігання корупції", пише "112 Україна".

Декларації мають подати особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Відзвітувати про свої фінанси повинні керівники управлінь освіти обласних, Київської та Севастопольської міських, районних державних адміністрацій; керівники навчальних закладів державної та комунальної форми власності, а також заступники керівників навчальних закладів державної та комунальної форми власності, які наділені посадовими повноваженнями здійснювати організаційно-розпорядчі або адміністративно-господарські функції на постійній основі.

Зазначимо, що у разі тимчасового виконання працівником таких обов'язків на час відсутності керівника підрозділу у звітному періоді він не зобов'язаний подавати е-декларацію.

Нагадаємо, система е-декларування почала працювати з 1 вересня 2016 р.

Державне підприємство "Українські спеціальні системи", що є адміністратором Єдиного державного реєстру е-декларацій заявило, що з 1 січня 2017 року не зможе забезпечити стабільну роботу реєстру та відповідні умови подання е-декларацій.

Повідомляється, що в реалізованій конфігурації Реєстру наявні ресурсні можливості дозволяють проводити до 5 тисяч одночасних сесій, а також зберігати та обробляти до 1 млн е-декларацій на рік.

У той же час, з 1 січня кількість одночасних сесій може зрости до 70 тисяч і буде на порядок вища в дні пікових навантажень, а саме – в кінці строку подання е-декларацій. Кількість декларацій на другому етапі декларування з 1 квітня може досягти 2,5 млн, повідомило держпідприємство.