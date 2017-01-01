У КНДР заявили, що близькі до випробування міжконтинентальної балістичної ракети

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив про наближення країни до випробування міжконтинентальної балістичної ракети.

Про це повідомляє Reuters.

"Підготовка тестового запуску міжконтинентальної балістичної ракети перебуває на завершальній стадії" - заявив лідер КНДР у новорічному зверненні.

Успішний тестовий запуск МБР стане істотним кроком вперед для Пхеньяна у плані збільшення військової потужності країни. МБР мають мінімальну дальність близько 5500 км, але деякі з них мають дальність 10000 км або далі. Штат Каліфорнія знаходиться на відстані близько 9000 км від Північної Кореї.

Минулого року КНДР здійснила вісім спроб тестового запуску балістичних ракет середньої дальності, лише один запуск був успішним.

Через випробування ядерних і балістичних ракет Північна Корея перебуває під санкціями ООН з 2006 року.