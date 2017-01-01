У Китаї через смог скасували сотні авіарейсів

На півночі Китаю владі довелося скасувати сотні авіарейсів та закрити автобани через густий смог.

Про це повідомляє Reuters.

«У Пекіні в головному аеропорту міста довелося скасувати 24 авіарейси, а також скасувати автобусні рейси з аеропорту до навколишніх міст», - йдеться у повідомленні.

Рівень смогу почав перевищувати допустимі норми ще в п'ятницю і протримається до четверга.

Загалом, рівень присутності у повітрі небезпечних дрібних часток PM2.5 у Пекіні перевищував 500 мікрограмів на кубічний метр, що в 50 разів більше дозволеної ВОЗ норми.

Відомо, що у Китаї з 16 грудня до 21 грудня діяв червоний рівень тривоги після того, як Міністерство охорони довкілля попередило про різке погіршення якості повітря в північному Китаї.