У Львові відзначили день народження Степана Бандери

Сьогодні, 1 січня, у Львові відзначають 108-му річницю від дня народження провідника української нації, Героя України Степана Бандери. Урочистості проходили біля його пам'ятника, що на площі М. Кропивницького. Так зокрема відбулося покладання квітів до пам'ятника голови проводу ОУН за участю представників влади - міського голови Львова Андрія Садового, голови Львівської ОДА Олега Синютки, заступника голови ЛОР Володимира Гірняка.

Після того, як прозвучав гімн України, священослужителі почали відправляти спільну молитву. А по її закінченні відбулося громадське віче. Завершилися заходи виконанням маршу українських націоналістів "Зродились ми великої години".

ДОВІДКА

Степан Андрі́йович Бандера (1 січня 1909, Старий Угринів, нині Калуського району Івано-Франківської області — 15 жовтня 1959, Мюнхен, ФРН) — український політичний діяч, один з чільних ідеологів і теоретиків українського націоналістичного руху XX століття, після розколу Організації українських націоналістів — голова Проводу ОУН-Б. Степан Бандера і Ярослав Стецько були авторами Акту відновлення Української Держави 30 червня 1941 року. 5 липня 1941 року Бандеру помістили під домашній арешт, а з 15 вересня 1941 року — в центральну Берлінську тюрму. З початку 1942 року по серпень 1944 року перебував у концтаборі Заксенгаузен в бункері "Целленбау". У вересні 1944 року його звільнили і запропонували участь в керівництві антирадянського збройного руху в тилу Червоної армії, однак Бандера відхилив пропозицію і на співпрацю не погодився.

Радянський уряд уповноважив КДБ вчинити вбивство Степана Бандери в Мюнхені, ФРН. Це здійснив радянський агент Богдан Сташинський 15 жовтня 1959 року.

Павло ПАЛАМАРЧУК, Львів