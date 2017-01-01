У перший день нового року в зоні АТО поранення отримали 3 військових

Станом на вечір 1 січня в зоні проведення АТО зафіксовано 22 обстріли.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

13 разів обстріляли сектор Маріуполь. На півдні Донеччини ворог стріляв з 82-міліметрових мінометів, гранатометів і стрілецької зброї.

У прицілі терористів були також Широкіно, Водяне, Павлопіль, Лебединське, Мар'їнка і Новотроїцьке.

Не було тиші на донецькому напрямку, де відбулися 6 атак в районі Авдіївки, Троїцького, Зайцевого та Луганського.

У секторі Луганськ сталося 3 обстріли: з гранатометів атакували позиції біля Станиці Луганської, а стрілецька зброя працювала біля Сизого.

"На жаль, троє наших військовослужбовців отримали поранення", - повідомили в штабі.