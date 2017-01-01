У Слов’янську вдруге смолоскипною ходою вшанували пам'ять Бандери

Сьогодні, 1 січня 2017 року, у Слов’янську Донецької області вшанували пам'ять провідника ОУН Степана Бандери. Активісти смолоскипною ходою пройшли центральною вулицею Слов’янська – від центральної площі до пам’ятника Тарасу Шевченка.

Захід зібрав біля сотні місцевих мешканців, під час ходи учасники скандували «Слава воїнам АТО – не здолає нас ніхто», «Шухевич, Бандера – герої України», «Слов’янськ – це Україна, Донецьк – це Україна, Крим – це Україна», співали «Лента за лентою» та інші патріотичні пісні.

Біля пам’ятнику Тарасу Шевченку вшанували хвилиною мовчання героїв АТО, заспівали гімн І виступили місцеві активісти та бійці АТО. Захід ініційований ГО «Сокіл» та міським осередком ВО «Свобода» та з нагоди 108-ї річниці від дня народження Степана Бандери.

Минулого року активісти також провели смолоскипну ходу та у своїх промовах наголосили на історичних паралелях щодо національного-визвольного руху середини ХХ століття та сьогодення.

Зазначимо, смолоскипна хода на честь лідера ОУН є традиційною у Львові, Києві.

Анастасія РУДЕНКО, "День", Слов’янськ