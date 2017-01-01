У Стамбулі загинули 39 людей через теракт у нічному клубі

Щонайменше 39 людей загинули в результаті нападу в новорічну ніч на клуб Reina в Стамбулі.
Про це повідомляє BBC з посиланням на губернатора Стамбула.
Озброєний напад трапився близько 1 ночі за місцевим часом на клуб Reina.
За словами міністра внутрішніх справ, серед загиблих в теракті в нічному клубі в Стамбулі - 16 іноземців.
За даними ЗМІ, один з нападників був одягнений в костюм Санта-Клауса. Вбивця почав стріляти по поліцейських перед клубом, а потім зайшов до закладу і продовжив стріляти по відвідувачах.
Губернатор міста Васіп Шахін стверджує, що загинуло не менше 39 осіб, він називає атаку терактом.
Повідомляється, що в результаті атаки також було поранено близько 70 людей. Серед загиблих - один полісмен.
Як повідомила The Guardian, посилаючись на уряд країни, терорист був ліквідований.
На момент нападу в клубі знаходилося близько 700 людей, багато з них, задля порятунку, почали стрибати в Босфор.