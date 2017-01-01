У Стамбулі загинули 39 людей через теракт у нічному клубі

Щонайменше 39 людей загинули в результаті нападу в новорічну ніч на клуб Reina в Стамбулі.

Про це повідомляє BBC з посиланням на губернатора Стамбула.

Озброєний напад трапився близько 1 ночі за місцевим часом на клуб Reina.

За словами міністра внутрішніх справ, серед загиблих в теракті в нічному клубі в Стамбулі - 16 іноземців.

За даними ЗМІ, один з нападників був одягнений в костюм Санта-Клауса. Вбивця почав стріляти по поліцейських перед клубом, а потім зайшов до закладу і продовжив стріляти по відвідувачах.

Губернатор міста Васіп Шахін стверджує, що загинуло не менше 39 осіб, він називає атаку терактом.

Повідомляється, що в результаті атаки також було поранено близько 70 людей. Серед загиблих - один полісмен.

Як повідомила The Guardian, посилаючись на уряд країни, терорист був ліквідований.

На момент нападу в клубі знаходилося близько 700 людей, багато з них, задля порятунку, почали стрибати в Босфор.