Україна відновила ще два мости, знищені бойовиками 2014 року.

Їхнє відкриття відбулося під час телемосту в межах візиту президента Петра Порошенка до Маріуполя.

Перший міст - 97-метрова переправа через річку Казенний Торець у Селезнівці біля Слов'янська (дорогою на Бахмут).

Другий - 300-метровий міст через Сіверський Донець у селі Закотне (між Лиманом і Сіверськом).

На міст у Селезнівці витратили 39 млн грн, у Закотному - 400 млн грн. Ремонтні роботи тривали три місяці. Були залучені будівельники з Маріуполя і Дніпра.

Раніше голова Донецької ВЦА Павло Жебрівський повідомляв, що в Донецькій області залишаються ще сім підірваних бойовиками 2014 року мостів, але всі вони розташовані в сірій зоні і поки що їхнє відновлення неможливе. Тому 2017 року місцева влада вирішила капітально ремонтувати в Донецькій області 47 діючих мостів.