В 2016 Україна не поступилася жодним метром своєї землі, - Турчинов

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Турчинов у новорічному привітанні українцям висловив упевненість, що 2017 рік повинен бути роком перемог, єдності та зростання сили й міці України.

Привітання розміщене на сайті РНБО.

"У 2016 році, вперше за три роки війни, ми не поступилися жодним метром своєї землі агресорові. Навіть навпаки, крок за кроком, системно виштовхуємо їх з нашої території. Це лише початок, і наступний, 2017 рік, повинен бути роком наших перемог, нашої єдності та зростання сили й міці України!" - наголосив Турчинов

Секретар РНБО побажав громадянам України, щоб 2017 рік сповнився добрими справами, яскравими подіями, позитивними емоціями та новими здобутками. "Нехай він увійде у ваші оселі з миром, достатком та процвітанням. Любові вам і щастя! Нехай Господь благословить ваші родини і нашу Україну!" - підкреслив секретар РНБО.

Турчинов також зазначив: "2016 рік був надзвичайно складним для всіх: для нашої держави, для наших громадян, і насамперед, - для воїнів, які стоять на передньому краї нашої оборони. Вони і зараз, у ці святкові дні, захищають нашу державу від сильного та жорстокого ворога. Обов’язково згадайте їх під час новорічних привітань у колі рідних та близьких".