В аеропорту Бориспіль затримали росіянина, розшукуваного Інтерполом

У міжнародному аеропорту Бориспіль суботу, 31 грудня, прикордонники затримали громадянина Росії, який знаходиться у міжнародному розшуку по лінії Інтерполу, повідомили у Державній прикордонній службі України.

У ДПСУ уточнили, що 35-річного росіянина, який оголошений у розшук у травні 2014 року, затримали під час оформлення пасажирів рейсу Стамбул-Київ.

Затриманий підозрюється у скоєнні злочинів, пов’язаних із участю в терористичному угрупованні. Його передали підрозділу Національної поліції.