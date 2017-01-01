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Степан Бандера, український політичний діяч, один з лідерів ОУН

В аеропорту Бориспіль затримали росіянина, розшукуваного Інтерполом

1 січня, 2017 - 17:08

У міжнародному аеропорту Бориспіль суботу, 31 грудня, прикордонники затримали громадянина Росії, який знаходиться у міжнародному розшуку по лінії Інтерполу, повідомили у Державній прикордонній службі України.

У ДПСУ уточнили, що 35-річного росіянина, який оголошений у розшук у травні 2014 року, затримали під час оформлення пасажирів рейсу Стамбул-Київ.

Затриманий підозрюється у скоєнні злочинів, пов’язаних із участю в терористичному угрупованні. Його передали підрозділу Національної поліції.

Джерело: День
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