В Умані вандали осквернили християнський символ, поліція завела справу

В Умані (Черкаська область) невідомі осквернили символ розп'яття, встановлений на дерев'яному хресті.

Інформація про інцидент надійшла правоохоронцям 31 грудня, повідомили в обласній поліції.

Згідно з повідомленням, на місце події виїхала слідчо-оперативна група на чолі з начальником поліції області.

Правоохоронці порушили справу за статтею 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

Порушникам загрожує до восьми років позбавлення волі.