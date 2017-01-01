Відсьогодні мінімальна зарплата в Україні становить 3200 грн

З 1 січня 2017 року мінімальна зарплата в Україні становить 3200 грн. Такий показник закладено у держбюджеті-2017.

Нагадаємо, в ніч на 21 грудня український парламент ухвалив у другому читанні і в цілому законопроект №5000 "Про Державний бюджет України на 2017 рік". За друге читання проголосували 275 народних депутатів, а за ухвалення в цілому - 274 нардепи.

Представляючи законопроект, міністр фінансів Олександр Данилюк заявив, що Кабмін підготував реалістичний проект держбюджету.

За його словами, при доопрацюванні проекту держбюджету на 2017 рік до другого читання Кабмін зберіг пріоритети, закладені до першого читання.

Серед пріоритетів Данилюк назвав підвищення обороноздатності і соціальних стандартів, розвиток освіти, охорону здоров'я, цільову підтримку сільського господарства, розвиток дорожньої інфраструктури тощо.

Він також зазначив, що проект бюджету передбачає необхідний ресурс для підвищення мінімальної зарплати до 3,2 тис. гривень.