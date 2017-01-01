З початку дня бойовики 22 рази відкривали вогонь по позиціях ЗСУ, – штаб АТО

З початку дня 1 січня станом на 18:00 в зоні проведення АТО зафіксували 22 обстріли з боку бойовиків. Про це повідомили в прес-центрі штабу АТО в Facebook.

Зокрема, 13 обстрілів було на маріупольському напрямку, 6 – на донецькому і 3 – на луганському.

На маріупольському напрямку з 82-міліметрових мінометів бойовики вели вогонь по Широкиному і Водяному. З гранатометів і стрілецької зброї – по Водяному, Павлополю, Лебединскому, Мар'їнці, Новотроїцькому.

На донецькому – з тих же видів озброєння стріляли по Луганському, Авдіївці, Троїцькому та Зайцевому.

Також, на луганському напрямку бойовики для ведення вогню по позиціях українських військових неодноразово використовували гранатомети поблизу Станиці Луганської, а стрілецьку зброю – у Сизого.