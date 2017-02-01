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Євген Маланюк, український письменник, поет, публіцист, літературний критик

Авдіївка буде повністю відновлена, щойно бойовики припинять вогонь, - Гройсман

1 лютого, 2017 - 13:03
Фото Руслана Канюки, "День"

Авдіївка, яка виявилася протягом останніх днів в епіцентрі бойових дій і переживає постійні артилерійські обстріли, буде повністю відновлена відразу ж, щойно проросійські бойовики припинять вогонь, сказав в ході засідання уряду прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Про це повідомляє УНІАН.

Він нагадав, що сьогодні є всі ресурси для того, щоб виконати всі необхідні роботи з відновлення електроенергії, тепло - та водопостачання. Однак проводити відновлювальні роботи під постійним вогнем не представляється можливим, зазначив прем'єр.

"Як тільки росіяни приймуть рішення припинити вогонь, одразу ж ремонтні бригади приступили до виконання своєї роботи, - сказав Гройсман. - Мета ворога - не тільки захопити частину території, але й посіяти паніку і відчай в душах громадян. Наше завдання - вистояти і дати можливість Україні на реалізацію свого потенціалу", - сказав Гройсман.

Джерело: Новини УНІАН
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