Авдіївка буде повністю відновлена, щойно бойовики припинять вогонь, - Гройсман

Авдіївка, яка виявилася протягом останніх днів в епіцентрі бойових дій і переживає постійні артилерійські обстріли, буде повністю відновлена відразу ж, щойно проросійські бойовики припинять вогонь, сказав в ході засідання уряду прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Про це повідомляє УНІАН.

Він нагадав, що сьогодні є всі ресурси для того, щоб виконати всі необхідні роботи з відновлення електроенергії, тепло - та водопостачання. Однак проводити відновлювальні роботи під постійним вогнем не представляється можливим, зазначив прем'єр.

"Як тільки росіяни приймуть рішення припинити вогонь, одразу ж ремонтні бригади приступили до виконання своєї роботи, - сказав Гройсман. - Мета ворога - не тільки захопити частину території, але й посіяти паніку і відчай в душах громадян. Наше завдання - вистояти і дати можливість Україні на реалізацію свого потенціалу", - сказав Гройсман.