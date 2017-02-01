Благодійний фонд "Карітас" в Авдіївці перейшов на надзвичайний режим роботи

Через загострення ситуації в Авдіївці, "Карітас" України перейшов на надзвичайний режим роботи, повідомляє організація на своїй сторінці у Facebook.

Ще вчора поряд з наметами ДСНС на стадіоні "Хімік" в Авдіївці "Карітас" розгорнув намет для обігріву. Вночі "Карітас" доставив в Авдіївку з Маріуполя 1000 продуктових наборів та 1000 наборів особистої гігієни. Зараз своїми зусиллями організація завантажує ще 2000 наборів, розкладушки, ковдри, теплий одяг, ліки, які вже завтра, 2 лютого, вирушать з Маріуполя в Авдіївку. Сьогодні команда "Карітасу" у Краматорську формує гуманітарний вантаж та виїжджає до Авдіївки, аби змінити своїх колег.

Намет "Карітасу" в Авдіївці розраховано на перебування 50 осіб одночасно, але через критичну ситуацію тут приймають набагато більше людей. Роздають гарячу їжу, теплі речі, ліки. При температурі -20 майже в усьому місті немає ані світла, ані опалення, ані газу.Є проблеми з мобільним зв’язком. До того ж,продовжуються обстріли.

"Карітас" проводить збір речей та ліків на допомогу цивільному населенню Авдіївки. З різних міст України до штабу організації у Маріуполі надходить допомога, яка передається до Авдіївки.

За словами Ростислава Спринюка, директора "Карітасу" в Маріуполі команди організації з Маріуполя, Краматорська та Запоріжжя об’єднали зусилля та працюють позмінно, щоб максимально ефективно надавати допомогу всім потребуючим.

«Це черговий приклад жертовності та солідарності, який українці демонструють одне одному та всій світовій спільності – в кризовій ситуації ми об’єднуємо зусилля, щоб допомогти потребуючим» - додав Андрій Васькович,президент "Карітасу" України.

"Карітас" України є частиною найбільшої у світі мережі благодійних організацій Caritas Internationalis, що має 120 річну історію та об’єднує по над 160 національних відділень, які допомагають мільйонам потребуючих людей у майже 200 країнах світу.

Нагадаємо, в Міноборони повідомляють про нові втрати під Авдіївкою, загинуло 2 військових.