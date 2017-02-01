Будівництво метро на Виноградарі розпочнуть наприкінці 2017 року, - КМДА

Будівництво двох станцій метро - "Мостицької" і "Проспекту Правди" - розпочнеться на Виноградарі наприкінці 2017 року.

Про це у середу під час презентації планів будівництва метрополітену на Виноградарі заявив заступник голови Київської міської державної адміністрації Ілля Сагайдак, повідомляє Укрінформ.

«Зараз починається саме проектування, підготовка проектної документації, інші необхідні роботи... Загалом, якщо всі обставини будуть нам сприяти, то будівництво двох станцій метро - «Мостицької» і «Проспекту Правди» - ми зможемо розпочати на цій ділянці вже в грудні», - зазначив Сагайдак у відповідь на запитання мера столиці Віталія Кличка про те, коли розпочнеться власне саме будівництво метро на Виноградарі.

Сагайдак зазначив, що особлива необхідність побудови станцій метро у цьому районі міста зумовлена тим, що він є надзвичайно важкодоступним.

«А на Виноградарі проживає велика кількість мешканців нашого міста, тому це питання дуже актуальне. Зараз розрахунки дають право говорити, що тільки в цьому напрямку в день біля 60 тисяч мешканців будуть користуватися метрополітеном», - наголосив Кличко.

Мер Києва підкреслив, що за попередніми розрахунками ці дві станції метро - «Мостицька» і «Проспект Правди» - будуть відкриті «впродовж максимум трьох років» і будуть продовженням тунелю до напрямку Вітряних гір.

За його словами, вартість будівництва цих двох станцій метро складатиме орієнтовно 5 млрд грн.

Окремо мер столиці відзначив, що ЄБРР виявляє зацікавленість у тому, аби долучитися до фінансування будівництва метро.

«Я тільки повернувся з Давосу, де спілкувався з керуючим директором ЄБРР Томасом Майєром, і ми проговорювали питання фінансування будівництва нашого метрополітену. Цього тижня у мене буде ще зустріч з ним у Києві, і ми зможе продовжити наші переговори з цього приводу. Але вже навіть попередні розмови дають нам шанси, що ЄБРР може взяти участь у фінансуванні будівництва Київського метрополітену», - сказав Кличко.

Нагадаємо, раніше Віталій Кличко заявив, що найближчим часом проїзд у столичному метрополітені не підвищуватиметься.