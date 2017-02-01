Гройсман відвідає Ізраїль з робочим візитом

Президент України Петро Порошенко у телефонній розмові із прем’єр-міністром Держави Ізраїль Беньяміном Нетаньягу досяг домовленості про візит Прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана до Ізраїлю.

Про це повідомили у прес-службі Глави держави.

Як повідомили у прес-службі, глава ізраїльського уряду привітав Україну з початком головування в РБ ООН. Було підтверджено налаштованість обох Сторін тісно співпрацювати задля посилення боротьби з тероризмом, сприяння мирному врегулюванню на Близькому Сході і відновленню територіальної цілісності та суверенітету України.

"В рамках зміцнення дружби і партнерства між народами України та Ізраїлю було досягнуто домовленості про візит Прем'єр-міністра України до Ізраїлю", - йдеться у повідомленні.