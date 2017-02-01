Кіпр закликав ООН організувати нові переговори про возз’єднання острова

Лідери розділеного Кіпру звернулися до ООН з проханням підготуватися до нової мирної конференції на початку березня з державами-гарантами – Великою Британією, Туреччиною та Грецією.

Про це повідомив посланник ООН Еспен Барт Ейде, повідомляє Cyprus Mail.

Лідери грецьких і турецьких кіпріотів Нікос Анастасіадіс і Мустафа Акинджи також домовилися знову зустрітися через тиждень, 9 лютого, щоб спробувати врегулювати невирішені питання.

"Вони підкреслили свою тверду волю і рішучість зберегти набрані темпи у питані об’єднання Кіпру", - сказав Ейде.

Нагадаємо, у січні в Женеві відбулися переговори про возз’єднання Кіпру, де обговорювали питання безпеки і гарантій.

Вона завершилися без підписання угоди, але з рішення продовжити обговорення на технічному рівні до повторного скликання знову на політичному рівні.