Лубківський радить МЗС пояснити українцям про зміни порядку одержання віз та в'їзду до США

"Мене часто запитують: як має діяти Україна у зв'язку із запровадженими США змінами порядку в'їзду на територію цієї країни?" – написав дипломат Маркіян Лубківський у своєму Фейсбуці.

Координатор Руху "Справедливість" обурюється тим, що на сайті МЗС України останні "рекомендації українським громадянам, які планують поїздки за кордон," датовані лютим 2016 року. "І багато застарілих рекомендацій можна уже прибрати з сайту...", - написав він.

Досвідчений дипломат упевнений, що відповідь дуже проста і очевидна: "Хоча зміни стосуються, передусім, громадян інших країн, МЗС України має оперативно провести консульські консультації з американськими колегами. Мета згаданих консультацій: одержати повну інформацію щодо нововведень щоб максимально захистити інтереси українських громадян".

А далі, на думку Лубківського, одним із важливих кроків мало б стати широке і доступне інформування щодо змін порядку одержання віз та в'їзду до США і надання українським громадянам фахових і корисних рекомендацій. І тоді багато питань в українців зникнуть самі собою. Але для цього МЗС має попрацювати.

Нагадаємо, що 27 січня було оприлюднено Указ Президента США "Захист нації від в’їзду іноземних терористів до Сполучених Штатів" (PROTECTING the Nation from Foreign Terrorist Entry into the United States).