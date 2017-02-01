Миколаївці попрощалися з військовослужбовцем 79-ї десантно-штурмової бригади Романом Гольченком

Командир взводу 79-ї бригади загинув від мінометного снаряда 30 січня біля Водяного. Сержант записався на контракт в армію, як тільки почалася війна, захищав донецький аеропорт. У Дебальцевому його взвод виконав успішну операцію із захоплення в полон бойовиків. Там отримав поранення.

Роман Гольченко був нагороджений орденом «За мужність» 3 ступеня. Військовий завжди йшов на найскладніші завдання, кажуть товариші по службі.

Цього разу його взвод утримував ділянку фронту, щоб ворог не прорвався біля Водяного на Донеччині. Мінометний снаряд влучив просто в них. Сиротою залишилася 5-річна дочка Романа.

«Снаряд розірвався просто біля Романа, при цьому поранив ще кількох наших військових. Для нас це велика трагедія, бо всі добре знали Рому», - сказав заступник командира Ярослав Калашник. Десантник 79-ї десантно-штурмової бригади Євген Соценко розповів, що загиблий «багато знав і вмів, гідно навчив своїх товаришів по службі військовій справі».

30-річний Роман Гольченко буде похований в Одеській області 2 лютого.

Алевтина Добровольська, Миколаїв. Фото Юрія Кошковського