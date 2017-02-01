МЗС визначилось з пріоритетами України під час головування в Радбезі ООН

Пріоритетами України під час головування в Раді безпеки Організації Об'єднаних Націй стануть врегулювання конфліктів у Європі, боротьба з тероризмом і підтримка процесів роззброєння і нерозповсюдження ядерної зброї.

Згідно з повідомленням, поширеним 1 лютого прес-службою Міністерства закордонних справ України, головними пріоритетами української команди в Радбезі ООН є: забезпечення універсального дотримання цілей і принципів Статуту ООН, врегулювання конфліктів в Європі, боротьба з тероризмом, підтримання миру в Африці і на Близькому сході, посилення миротворчої діяльності ООН, підтримка процесів роззброєння і нерозповсюдження ядерної зброї, підвищення прозорості, ефективності та результативності роботи Ради безпеки ООН.

"Попереду насичений порядок денний нашої роботи, все розуміють високу відповідальність. Ми будемо повністю покладатися на нашу команду, вони готуються працювати по 24 години сім днів на тиждень заради миру і безпеки. Не тільки Україна, але і весь світ буде спостерігати", - зазначив постійний представник України при ООН Володимир Єльченко.

Нагадаємо, відсьогодні Україна місяць головує в Радбезі ООН.