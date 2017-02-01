На Луганщині від початку зими через морози померли 4 людини

За два зимові місяці на Луганщині чотири людини померли від переохолодження. Про це «Дню» повідомив головний спеціаліст відділу з організації меддопомоги ЛОДА Валерій Капіца. Встановлено, що всі, хто замерз, напередодні вживали алкоголь.

У грудні і січні від низьких температур постраждали 37 осіб, з них 27 - довелося госпіталізувати з обмороженнями різного ступеня.

В останні кілька днів в Україну знову повернулися 20-градусні морози. Тому нагадування для цього сезону, як і раніше, актуальні. Теплий одяг, рух і тверезість - це головні правила захисту від обмороження, запевняють лікарі. Дітям прогулянки на свіжому повітрі принесуть користь тільки в тому випадку, якщо вони будуть багато рухатися, а не просто сидіти на санчатах. Кожні півгодини дітей треба ненадовго заводити в тепле приміщення.

Наталія Бєлєнькая, Луганська область