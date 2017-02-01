НАТО закликає до негайного припинення вогню в Авдіївці

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав Росію використати свій "значний вплив" на бойовиків на сході України і припинити бойові дії поблизу Авдіївки.

Про це повідомляє сайт Альянсу.

Столтенберг висловив глибоку стурбованість у зв'язку з нещодавнім сплеском порушень режиму припинення вогню навколо Авдіївки.

Закликаючи до "негайного повернення до режиму припинення вогню", генсек НАТО підкреслив, що спостерігачам ОБСЄ має бути гарантований вільний і безпечний доступ в регіони.

"Він також закликав Росію використати свій значний вплив на сепаратистів, щоб покласти край насильству", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що в Києві на Майдані попрощалися із загиблими в Авдіївці захисниками.