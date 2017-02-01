Найближчим часом проїзд у столичному метрополітені не підвищуватиметься, - Кличко

Найближчим часом ціни на проїзд у столичному метрополітені підвищуватися не будуть

Про це заявив мер столиці Віталій Кличко, повідомляє "Укрінформ".

"Ми сьогодні не можемо говорити про те, що підвищення (цін на проїзд у метро) буде наближчим часом", - сказав Кличко.

Він наголосив на тому, що київська влада робить все для того, щоб метро працювало ефективно.

"Якщо буде підвищення проїзду в метро, то в цьому напрямку ми будемо оголошувати про зміни і інформувати киян", - додав Кличко.

Раніше повідомлялось, що КМДА оцінює собівартість поїздки в метро у 6 грн.