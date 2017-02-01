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Євген Маланюк, український письменник, поет, публіцист, літературний критик

Порошенко посмертно присвоїв звання Героя України Андрію Кизилу

1 лютого, 2017 - 20:57
Фото АПУ

Президент України присвоїв звання Героя України з врученням ордена "Золота Зірка" капітану, заступнику командира механізованого батальйону 72 ОМБр Андрію Кизилу (посмертно).

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

"Високою державною нагородою капітан Андрій Кизило відзначений за особисту мужність і героїзм, силу духу, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові", - відзначили в прес-службі президента.

Нагадаємо, що в Києві на Майдані попрощалися із загиблими в Авдіївці захисниками.

Джерело: День
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