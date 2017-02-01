Прем'єр-міністри країн Балтії підписали угоду про реалізацію проекту "Rail Baltica"

Прем'єр-міністри трьох країн Балтії у вівторок, 31 січня, в Таллінні підписали угоду про реалізацію проекту "Rail Baltica", що включає терміни будівництва залізничної магістралі, маршрут та ряд технічних деталей.

Про це повідомляє інформаційне агентство LETA.

Угоду підписали прем'єр-міністр Естонії Юрі Ратас, прем'єр-міністр Латвії Маріс Кучінскіс та прем'єр-міністр Литви Саулюс Скверняліс.

Для вступу угоди в силу, її мають ратифікувати парламенти трьох країн.

Повідомляється, що Латвія відразу після підписання передасть угоду щодо "Rail Baltica" парламенту для ратифікації.

Угода щодо "Rail Baltica" визначає загальні технічні параметри, маршрут та термін будівництва магістралі.

Крім того, угода регулює питання про право власності щодо майбутньої інфраструктури й землею під нею, а також умови фінансування будівництва.

Нагадаємо, у жовтні 2016 року після кількох років переговорів країни Балтії підписали угоду про створення підприємства, котре займатиметься побудовою багатомільярдного проекту Rail Baltica, який забезпечить швидкісне залізничне сполучення між містами Литви, Латвії та Естонії.

Протяжність маршруту Rail Baltica на території Литви має дорівнювати 360 км, Латвії - трохи більше 300 км, Естонії - близько 300 км. За різними оцінками, загальна вартість проекту повинна досягти 13-18 млрд литів, очікується, що ЄС профінансує 85% проекту.

Проект Rail Baltica планується завершити до 2024 року.