Російська сторона надала письмове підтвердження гарантії припинення вогню в Авдіївці, - Жебрівський

Російська сторона у Спільному центрі з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін гарантувала українській стороні припинення вогню у районі прифронтової Авдіївки Донецької області.

Про це повідомив керівник Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський у Facebook по опівдні.

"Щойно російська сторона в СЦКК надала нам письмове підтвердження гарантій припинення вогню. Три дні неймовірних зусиль президента України, наших міжнародних партнерів!" – написав він.

"Наші ремонтні бригади вже вийшли на місце розриву лінії електропередачі. З боку окупованих територій також вийшла бригада електромонтерів", – повідомив Жебрівський.

За його словами, після проведення детальних обстежень, буде визначено масштаб пошкоджень і об’єми відновлювальних робіт у Авдіївці.

Нагадаємо, з Авдіївки наразі евакуювали 200 людей.