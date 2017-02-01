Шидло вважає Туска відповідальним за кризу в Європі

Прем'єр-міністр Польщі Беата Шидло розкритикувала президента Європейської ради Дональда Туска за лист, адресований європейським лідерам, і назвала його відповідальним за нинішню кризу у Європі.

Про це вона заявила під час прес-конференції у Варшаві, повідомляє Укрінформ.

“Я не погоджуюся з тим, про що пише Дональд Туск у цьому листі. Моя переконаність міцнішає з огляду на той факт, що Дональд Туск є представником тих політичних еліт, які призвели до серйозних кризових явищ у Євросоюзі”, - заявила Шидло.

Вона додала, що в листі Туск жодним чином не згадав про те, що діється в ЄС, про намір Великої Британії вийти з Євросоюзу та про необхідність реформ для розвитку Спільноти.

На думку польського прем’єр-міністра, лист свідчить про те, що чинний президент Євроради не хоче жодних змін у ЄС, а “бажає зберегти нинішню політичну й економічну систему, яка довела Євросоюз до серйозної кризи”.