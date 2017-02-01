Судові слухання України проти РФ у Гаазі відбудуться 6-9 березня

У Міжнародному суді ООН у Гаазі з 6 по 9 березня 2017 року відбудуться відкриті слухання за позовом України проти Росії щодо порушення Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

Про це повідомила прес-служба суду.

"Слухання будуть присвячені запиту на введення тимчасових заходів, поданому Україною", - йдеться у прес-релізі.

Як зазначається, перший раунд усних виступів відбудеться 6 та 7 березня, другий раунд - 8 та 9 березня. Слухання розпочнуться о 10.00.

Згідно з графіком, у ході першого раунду усних виступів 6 березня виступатиме Україна, 7 березня - РФ; у ході другого раунду усних виступів 8 березня виступатиме Україна, 9 березня - Росія.