Трамп обмежив спілкування з каналом CNN

Представники Білого дому не будуть виступати в ефірі телеканалу CNN.

Про це повідомляє видання Politico з посиланням на джерело в адміністрації Дональда Трампа, передає Еspreso.tv.

"Ми направляємо наших представників виступати тільки там, де є сенс висловлювати нашу точку зору", - повідомило джерело в Білому домі, давши зрозуміти, що CNN до таких ЗМІ не відноситься, хоча ситуація ще може змінитися.

Крім того, Politico наводить вислів журналіста CNN, який констатував, що адміністрація президента США намагається "покарати телеканал і знизити їхні рейтинги".

При цьому представники Білого дому відповідають на питання репортерів CNN, зокрема, це робить і старший радник Трампа Келліенн Конуей, і прес-секретар адміністрації Шон Спайсер. Хоча вони вже кілька тижнів не приходили на ефіри телеканалу.

Спайсер, відповідаючи у понеділок на запитання, про ігнорування CNN, заявив, що це не так, хоча б тому, що він відповідає на питання журналістів каналу. Але він потім додав: "Я не збираюся сидіти і спілкуватися з тими, у кого немає ні найменшого бажання щось зрозуміти".

Нагадаємо, Сан-Франциско подало позов на Трампа через скорочення фінансування так званих "міст-притулків".