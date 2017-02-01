Трамп є політичним новачком і це буде багато коштувати США, - президент Ірану

Президент Ірану Хасан Роухані назвав президента США Дональда Трампа політичним новачком, критикуючи запроваджену ним тимчасову заборону на в'їзд у Штати громадян Ірану та шести інших переважно мусульманських країн.

Про це повідомляє Reuters.

"Він (Трамп) раніше не займався політикою. Він був у іншому світі. Це абсолютно нове середовище для нього. Йому знадобиться чимало часу і буде багато коштувати Сполученим Штатам, поки він (Трамп. - Ред.) не дізнається, що відбувається в світі" - наголосив Роухані.

За його словами, "сьогодні не час розділяти людей".

Нагадаємо, що Трамп обмежив спілкування з каналом CNN.