Турчинов доручив військовим готуватися до відповіді ворогу

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов прибув до місця ведення активних бойових дій в районі Авдіївки і доручив військовим на передовій в авдіївській промзоні підготувати оперативні плани на випадок наступальних дій ворога.

Про це повідомляє прес-служба РНБО.

Зазначається, що на передньому рубежі оборони Турчинов, поспілкувавшись з офіцерами та солдатами, перевірив забезпеченість позицій військових, звернув особливу увагу на питання захисту та забезпечення особового складу з урахуванням виконання бойових завдань за несприятливих погодних умов, зокрема, в умовах низьких температур.

Перед військовими поставлено завдання щодо уточнення оперативних планів у разі проведення наступальних операцій російськими гібридними військами з урахуванням підготовки ефективних контрнаступальних дій.

"Через агресивні дії російських гібридних військ, які свідомо йдуть на загострення ситуації, ми маємо бути готовими відповісти на будь-які провокації вздовж всієї лінії зіткнення", - зазначив секретар РНБО.

Нагадаємо, що в Авдіївці розпочали ремонт ліній електропередач.