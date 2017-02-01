У Донецьку знеструмлено фільтрувальну станцію, - ОБСЄ

У Донецьку без електрики залишилася фільтрувальна станція, що постачає водою Донецьк, Ясинувату, а також Красногвардійський район Макіївки. Про це заявив заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Олександр Хуг на сторінці місії в Тwitter.

"Верхньокальміуська фільтрувальна станція без електрики. Донецьк, Ясинувата і Макіївка без води та опалення", - свідчить повідомлення Олександра Хуга.

За повідомленнями заступника глави СММ ОБСЄ в Україні, проведення ремонтних робіт ускладнено у зв'язку з тривалими бойовими діями. "Стрілянина триває. Припинення вогню необхідно для початку ремонтних робіт", - зазначив Олександр Хуг.

Нагадаємо, недалеко від Донецька в районі Авдіївки вже четвертий день тривають активні бойові дії. Бойовики обстрілюють місто з житлових районів Донецька, за словами Порошенка, наші захищаються, але по житлових районах Донецька не б'ють.

Також в Авдіївці оголошено режим НС у зв'язку із загостренням ситуації через активізацію бойовиків і загрози гуманітарної катастрофи. Місцева влада готується до можливої евакуації, проте, як зазначав глава ВЦА Павло Жебрівський, є надія на те, що її вдасться уникнути. Поки евакуйовані люди з особливими потребами і хворі.

У будинках жителів Авдіївки підтримується тепло завдяки коксохімічному заводу, рятувальники організували пункти обігріву, для людей розвозять гарячу їжу, а в багатьох містах збирають теплі речі, продукти, медикаменти.