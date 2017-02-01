У Франції "республіканці" можуть замінити кандидата в президенти Фійона, - ЗМІ

"Республіканці", можливо, обдумують план щодо заміни свого кандидата в президенти Франції Франсуа Фійона, якщо йому буде пред'явлено звинувачення у справі про "фіктивну роботу" його дружини та синів.

Про це повідомляє BFMTV та агентство Reuters, передає ЄП.

За інформацією BFMTV, керівник відділу внутрішньої політики французького часопису l'Obs Кароль Барджон запевняє, що "Республіканці" готують секретний "план Б" у разі, якщо Фійон змушений буде знятися з президентських перегонів.

Вона вважає, що голова Союзу за французьку демократію Франсуа Байру (наразі невідомо, чи буде він балотуватися у президенти) може отримати вигоду завдяки "новим можливостям, які відкриваються".

"З огляду на те, як йдуть справи, я думаю, що нам слід перейти на запасний варіант", - заявив агентству Reuters на умовах анонімності один з депутатів з партії Фійона.

"План "Б". Багато хто вже думає та працює над ним, але відкрито про нього ніхто не говорить", - заявив агентству ще один депутат від "Республіканців".

Раніше повідомлялось, що дружина Фійона незаконно отримувала зарплату з депутатських фондів.