У Херсоні збирають гуманітарну допомогу для мешканців Авдіївки

У Херсонській ОДА оголосили про збір необхідних речей для жителів м. Авдіївка Донецької області, де наразі відбуваються активні бойові дії. «Звертаємось до волонтерів, підприємців і небайдужих мешканців Херсонщини з проханням надати допомогу мешканцям Авдіївки, які постраждали внаслідок артилерійських та ракетних обстрілів з боку російських бойовиків», – зазначає сайт ОДА.

Як повідомили «Дню» в Департаменті з питань цивільного захисту та оборонної роботи ОДА, наразі триває узгодження списку речей першої необхідності, які можуть зібрати в районах Херсонської області і які наразі потрібні в Авдіївці. Серед таких речей – ліжка, розкладачки, матраци, ковдри, подушки, постільна білизна; медикаменти для надання першої допомоги; харчові набори (для швидкого приготування їжі, консервована їжа, чай, кава, цукор), дитяче харчування; одноразовий посуд та свічки; теплий одяг для дітей і дорослих тощо.

Охочі долучитися до збору гуманітарної допомоги можуть звертатися до Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи ОДА за адресою: пр. Ушакова, 47 або за номерами телефону: (0552) 42-01-97, 093-99-18-250.

Нагадаємо, за даними Міноборони України, сьогодні, 1 лютого, російсько-окупаційні війська продовжують нехтувати домовленостями щодо встановлення режиму припинення вогню. Противник продовжує обстріли українських позицій у Авдіївці, Шахті Бутівці, Пісках, Водяному, Мар’їнці, Красногорівці та Новогригорівці застосовуючи реактивні системи залпового вогню, танки, артилерію, міномети й стрілецьку зброю.

Останніми днями м. Авдіївка є найгарячішою точкою в зоні АТО. Є загиблі серед місцевого населення і українських військових.

Іван АНТИПЕНКО, «День», Херсон