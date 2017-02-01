У Львові демонструють малюнки, виконані прямо на стінах галереї

У львівській галереї «Дзиґа» відкрили новий проект Володимира Топія «SV пояс, ланцюг, шнурок». Експозиція складається із малюнків, зроблених прямо на стінах галереї. Також є кілька інсталяцій. Центральним сюжетом проекту є корова та все, що із нею пов'язано. Але сам Володимир Топій запевняє, що завжди потрібно дивитися глибше. Ось як сам автор описує свій проект: «Коли я був малий…я собі пригадую, що йшов із шнурком в руках, ведучи корову повільним і твердим кроком, вона пересувалася попереду мене, догори на пасовисько, щоразу вище і вище доходячи до місця призначення, часто зупиняючись. Пасучись, вона долучалась до сусідських корів. В ранкових годинах я клався в полі подрімати, закутуючись у куртку, засинав коло неї. Її важкий подих то віддалявся, то приближався, я знав, що вона поруч, я чув ритмічні виривання трави… Коли я будився, я біг її навертати, шукаючи шнурок чи ланцюг в траві, обшліфований, витертий об землю і трави, я брав його за кінець, натягував, інша сторона була прив’язана корові за роги чи шию, так велика чорно-біла істота наверталася і починала іти в потрібному мені керунку…».

Володимиру Топію – 37 років. Народився у місті Судова Вишня, що на Львівщині. Художню освіту отримав у Львівській академії мистецтв (факультет дизайну). Художника вважають майстром в «перформенс-арті». Теми, з якими найчастіше працює митець, – релігії, ідеології, людське існування, загрози сучасного світу, смерть…

Павло Паламарчук, Львів, фото автора