У Мінську закликали відвести озброєння в Авдіївці та Ясинуватій до 5 лютого

У середу, 1 лютого, в Мінську учасники зустрічі Тристоронньої контактної групи і представників окремих районів Донецької і Луганської областей закликали відвести озброєння до 5 лютого в районі Авдіївці і Ясинуватої.

Про це йдеться в заяві, що передана Укрінформу.

"Закликаємо відвести до 5 лютого 2017 року в місця постійного зберігання усіх видів озброєнь, визначених Мінськими угодами, на вказану в них відстань і за відповідні лінії", - йдеться в документі.

Крім того, учасники зустрічі закликали до суворого дотримання повного і всеосяжного припинення вогню; забезпечення безпечного доступу для членів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ (SMM) для виконання їх мандату; сприяння гуманітарним зусиллям, спрямованим на відновлення водопостачання, електропостачання і теплозабезпечення, в тому числі за рахунок ремонту інфраструктури.