У Румунії постанову про амністію корупціонерів оцінить Конституційний суд

Вища рада магістратури Румунії (ВРМ) звернеться в Конституційний суд з метою надання оцінки прийняття урядом постанови про амністію і зміну кримінального законодавства.

Відповідне рішення було ухвалено сьогодні на терміновому засіданні ВРМ у присутності президента Румунії Клауса Йоханніса, повідомляє Romania TV.

Вища рада магістратури виступила за те, щоб повідомити Конституційний суд про конфлікт між виконавчою і судовою гілками влади, оскільки скандальна постанова про декриміналізацію низки злочинів була прийнята без схвалення ВРМ.

Конституційний суд повинен оцінити, чи має конфлікт між гілками влади конституційну природу, і вивчити наслідки прийнятої постанови.

Нагадаємо, уряд Румунії пізно ввечері у вівторок попри масові протести ухвалив контраверсійну постанову, що декриміналізує низку злочинів і дозволяє багатьом корупціонерам уникнути відповідальності.

Нова постанова, зокрема, декриміналізує корупційні діяння і випадки перевищення повноважень та зловживання службовим становищем, якщо збитки не перевищують 200 тисяч леїв (47 800 доларів).

Необхідність амністії для окремих категорій злочинців в уряді раніше пояснили переповненістю в'язниць.